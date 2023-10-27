В України є технічне підтвердження того, що Росія брала безпосередню участь у нападі на Ізраїль, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

За його словами, центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, напередодні нападу ХАМАСу на Ізраїль зафіксував суттєве зменшення російських кібератак на Україну.

«За останні три дні до 7 жовтня [дня нападу ХАМАСу на Ізраїль] ми звернули увагу на зниження на 70% атак на наш кіберпростір. Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль», – сказав Данілов в інтерв’ю 24 каналу, опублікованому в п’ятницю, 27 жовтня.

На цій підставі Данілов вважає, що росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною.

До слова, зауважимо, що 26 жовтня Москву відвідали лідери терористичного руху ХАМАС, який 7 жовтня напав на Ізраїль. Ізраїль вже засудив цей візит.

Також раніше українська розвідка з’ясувала, що Росія передала бойовикам ХАМАСу трофейну західну зброю, яку її військові захопили в Україні.