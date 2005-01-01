Україна може скористатися досвідом Молдови для вирішення проблеми автівок на єврономерах

У податковому комітеті ВРУ обіцяли розібратися з проблемою нерозмитнених автівок

Народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови. Про це в інтерв'ю «Новое Время. Бізнес» заявила голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

За словами Южаніної Білорусь і Молдова також мали велику кількість автомобілів на литовській реєстрації і змогли вирішити цю проблему. Молдова, зокрема, застосувала понижуючий коефіцієнт до ставок акцизного податку та всіх інших податків, встановлених в країні. Южаніна розповіла, що передала відповідні матеріали активістам, для того, щоб вони могли ознайомитися з напрацюваннями.

«Якщо ми візьмемо досвід Молдови, просто перепишемо все під копірку, чи влаштує їх такий варіант? Я думаю, що ми найближчим часом отримаємо відповіді і будемо рухатися далі. Але точно ні в якому разі не можна робити таку акцію по амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь», - пояснила голова податкового комітету і додала, що буде справедливо, якщо до діючої шкали ставок акцизного податку застосують певний коефіцієнт.

До прикладу, власники автомобілів заплатять 25-30% від встановленої ставки акцизного податку, але з урахуванням тих ступенів, які зараз є за ставкою акцизного податку в залежності від віку автомобіля.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Нагадаємо, 6 вересня 2017 року власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Згідно із даними ДФС, у січні-жовтні 2017 року обсяги митних оформлень вживаних авто в Україні виросли вшестеро, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

До слова, з серпня 2017 року в Україні скасоване імпортне мито на вживані автомобілі, вироблені в Канаді. Також ZAXID.NET писав, що з 1 січня в Україні знизилося ввізне мито на автомобілі з ЄС.