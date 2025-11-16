Україна отримала потенційних суперників у плейоф відбору ЧС-2026
Підопічні Сергія Реброва дізнаються свого суперника вже 20 листопада
Збірна України у вирішальному матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року на останніх хвилинах перемогла Ісландію і здобула право поборотися за вихід на Мундіаль. Потенційними суперниками «синьо-жовтих» у плейоф відбору стануть Швеція, Румунія, Північна Ірландія та переможець пари Північна Македонія/Вельс (останній учасник визначиться у вівторок, 18-го листопада).
Жеребкування відбудеться у четвер, 20 листопада, а самі поєдинки заплановані на 26 та 31 березня 2026 року. Перший матч раунду плейоф команда Сергія Реброва проведе номінально вдома – це буде півфінал.
До слова, існує варіант, за яким Україна може опуститися в кошик 2 і потрапити на команду з кошика 3, але для цього мають зіграти два з чотирьох сценаріїв:
- Німеччина має вдома програти Словаччині
- Австрія має вдома програти Боснії і Герцеговині
- Данія має на виїзді програти Шотландії
- Швейцарія має програти Косову 0:6 (або з будь-яким іншим рахунком з різницею мінімум -6)
Нагадаємо, за підсумками відбору першу сходинку у групі D і прямий вихід на ЧС-2026 посіла Франція (16 очок). Другою фінішувала Україна (10). На третій сходинці завершила Ісландія (7), а замкнув квартет Азербайджан (1).