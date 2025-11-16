«Синьо-жовті» в останній момент вигризли шанс на Мундіаль

Збірна України у вирішальному матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року на останніх хвилинах перемогла Ісландію і здобула право поборотися за вихід на Мундіаль. Потенційними суперниками «синьо-жовтих» у плейоф відбору стануть Швеція, Румунія, Північна Ірландія та переможець пари Північна Македонія/Вельс (останній учасник визначиться у вівторок, 18-го листопада).

Жеребкування відбудеться у четвер, 20 листопада, а самі поєдинки заплановані на 26 та 31 березня 2026 року. Перший матч раунду плейоф команда Сергія Реброва проведе номінально вдома – це буде півфінал.

До слова, існує варіант, за яким Україна може опуститися в кошик 2 і потрапити на команду з кошика 3, але для цього мають зіграти два з чотирьох сценаріїв:

Німеччина має вдома програти Словаччині

Австрія має вдома програти Боснії і Герцеговині

Данія має на виїзді програти Шотландії

Швейцарія має програти Косову 0:6 (або з будь-яким іншим рахунком з різницею мінімум -6)

Нагадаємо, за підсумками відбору першу сходинку у групі D і прямий вихід на ЧС-2026 посіла Франція (16 очок). Другою фінішувала Україна (10). На третій сходинці завершила Ісландія (7), а замкнув квартет Азербайджан (1).