Від початку року Україна отримала від Європейського союзу понад 12 млрд євро

Україна отримала від Євросоюзу 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, уряд скерує ці гроші на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

У Єврокомісії наголосили, що Україна виконала дев'ять індикаторів реформ для отримання першого щоквартального траншу у межах програми Ukraine Facility. Ці реформи стосуються управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовища, енергетики та розмінування, пише «Європейська правда».

«Сьогоднішній платіж слідує за першими платежами, здійсненими в рамках програми, а саме 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування та 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування, і є свідченням швидкої реалізації Українського плану», – повідомили у Єврокомісії.

Денис Шмигаль також розповів, що від початку року Україна отримала від Європейського союзу понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

Ukraine Facility – програма фінансової допомоги від Європейського Союзу, у межах якої Україна має отримати 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Своєю чергою уряд України ухвалив план виконання умов для отримання фінансової допомоги. Йдеться про реформи, які мають відповідати крокам зі вступу України до ЄС. Зокрема, боротьба з корупцією, шахрайством, гендерна рівність тощо.