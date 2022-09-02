Україна отримає від Фінляндії гуманітарну допомогу на 35 млн євро
Кошти передбачені на гумдопомогу, тимчасове житло та підтримку держуправління
Уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро. Ці кошти передбачені на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.
За інформацією МВС Фінляндії, основні гуманітарні потреби пов'язані з продовольчою безпекою, захистом та грошовою допомогою.
Тож, на прохання України, Фінляндія надасть тимчасове житло для щонайменше 200 українських родин, які втратили свої будинки, а також близько десяти мобільних житлових блоків для використання рятувальниками, повідомила телерадіокомпанія Фінляндії Yle.
Крім того, кошти скерують до спільного фонду державного управління, який перебуває у підпорядкуванні Світового банку. Кошти з цього фонду використовують, зокрема, для виплат зарплат у державному секторі.
Зазначимо, що у липні у своєму додатковому бюджеті уряд Фінляндії передбачив виділення 70 млн євро на допомогу Україні. Рішення, які зараз ухвалили, стосуються половини цієї суми.