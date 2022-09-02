Уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро. Ці кошти передбачені на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.

За інформацією МВС Фінляндії, основні гуманітарні потреби пов'язані з продовольчою безпекою, захистом та грошовою допомогою.

Тож, на прохання України, Фінляндія надасть тимчасове житло для щонайменше 200 українських родин, які втратили свої будинки, а також близько десяти мобільних житлових блоків для використання рятувальниками, повідомила телерадіокомпанія Фінляндії Yle.

Крім того, кошти скерують до спільного фонду державного управління, який перебуває у підпорядкуванні Світового банку. Кошти з цього фонду використовують, зокрема, для виплат зарплат у державному секторі.

Зазначимо, що у липні у своєму додатковому бюджеті уряд Фінляндії передбачив виділення 70 млн євро на допомогу Україні. Рішення, які зараз ухвалили, стосуються половини цієї суми.