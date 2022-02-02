Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зробила запит до Польщі щодо військової допомоги. Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

«На порядку денному є низка питань. Безпілотники також є серед них. Надали нашим польським колегам список військового обладнання, яке нам потрібне», – сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що «зброя, як і гроші, любить тишу», відмовившись назвати, про яке озброєння йдеться.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що Польща готова надати Україні газову, оборонну та гуманітарну допомогу.

31 січня в Україну прибули 29 вантажівок гуманітарної допомоги з Польщі. В Україну польські рятувальники доставили 280 тонн гуманітарної допомоги – серед вантажів засоби для боротьби з коронавірусом та медобладнання.