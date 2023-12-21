Чоловіків призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з’явитися до призовних пунктів

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що має намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків, які проживають за кордоном. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt. Водночас в Міноборони України пізніше уточнили, що ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону немає.

За словами міністра, українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з’явитися до призовних пунктів Збройних сил. Натомість до тих чоловіків, які не виконають прохання, застосують «санкції».

«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», — додав він.

Умеров також заявив, що справедливість важлива. Попри заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

«Справедливість важлива. У майбутньому має бути заздалегідь ясно, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять», — сказав Умєров.

Раніше міністр також заявляв, що очікує від місцевої влади в Україні ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. На його думку, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проект рекрутингу.

Доповнено. У коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк уточнив, що журналісти змістили акценти у словах міністра оборони України. За його словами, у цілому Умєров розповідав журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до лав Збройних сил України. Водночас ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Зауважимо, що під час останньої прес-конференції президент України Володимир Зеленський розповів про пропозицію від Генштабу ЗСУ мобілізувати до 400–500 тис. людей. Президентові наразі «потрібно більше аргументів для того, щоби підтримувати цей напрямок». Голова держави також заявив, що не підпише законопроект, який передбачатиме мобілізацію жінок. Але може подумати про зниження віку призовників.