Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Про це міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів 11 березня в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.

«Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди», – зазначив Кубраков.

Міністр не захотів озвучувати терміни відновлення авіасполучення, але зазначив, що на рівні планів є різні сценарії, зараз важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів.

Раніше заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма повідомляв, що Україна активно працює над відновленням авіасполучення. Також заступник голови ОП додав, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

Коли у Шурми запитали, чи справді українська влада розглядає можливість відкриття аеропортів у Києві та Львові, він сказав, що йдеться про обидва летовища, але основний фокус спрямовано на «Бориспіль».

У 2023 році керівництво лоукостера Ryanair оголосило про масштабні плани повернення в Україну, перевірило стан аеропортової інфраструктури та операційну готовність до відновлення польотів. Згідно з інформацією української сторони, Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним.