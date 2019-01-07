Україна подала позов до ЄСПЛ щодо захоплення Росією моряків

Українська сторона вимагає визнати, що Росія порушує конвенцію ЄСПЛ, утримуючи моряків

СуспільствоЮрій Братюк, 7 січня1180

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У понеділок, 7 січня, Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо порушення прав затриманих українських моряків Про це повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина у Facebook.

Ліщина повідомив, що уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопаду 2018 р., їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності. Уряд України вважає, що при цьому були порушені ст.ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції.

Як повідомляв ZAXID.NET, російські військові 25 листопада захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира - 24 людини - доставили в Сімферополь, де підконтрольний Росії суд заарештував всіх українців на два місяці. Наступного дня моряків перевезли в Москву, де вони і перебувають зараз. Усі 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію забезпечити поранених моряків відповідним лікуванням. Крім того, Україна повинна подати міждержавну заяву до ЄСПЛ про порушення прав моряків до 7 січня 2019 року. За словами російських волонтерів, до частини полонених досі не потрапили їхні адвокати.

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