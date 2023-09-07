Прикордонники зайшли у два села, які довгий час ніхто не контролював

Українські прикордонники вивели з «сірої зони» два села у Харківській області, в які після деокупації ніхто не заходив через велику замінованість. Йдеться про села Строївка та Тополі, які розташовані біля кордону з Росією.

Села Строївка і Тополі на мапі Deep State

Як повідомила в четвер, 7 вересня Державна прикордонна служба, в села зайшли бійці підрозділу «Сталевий кордон». Вони вже підняли над селами український прапор.

«Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через значне замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях і одразу підняли Державний прапор України», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України деокупували майже всю територію Харківщини, яка потрапила під окупацією, на початку вересня 2022 року. Водночас після контрнаступу ще понад 20 сіл залишилися в окупації. Деокуповані населені пункти Харківщини росіяни регулярно і щоденно обстрілюють.