Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив «хороший прогрес» Збройних сил України під час контрнаступу

Держсекретар США Ентоні Блінкен засвідчив хороший прогрес у контрнаступі ЗСУ на спільній зустрічі з очільником МЗС Дмитром Кулебою в Києві у середу, 6 вересня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Американській чиновник прокоментував, що в рамках свого третього офіційного візиту до України вкотре «вражений» хоробрістю українського народу, його армією та зусиллями.

«Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що в України є все, що їй потрібно, не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що є сильний стримувальний фактор, сильна обороноздатність», – заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, США готові надалі працювати з партнерами для відновлення сильної економіки і демократії в Україні.

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі. Про можливість його візиту неофіційно стало відомо лише напередодні. Офіційно Державний департамент США не повідомляв про поїздку Блінкена в Україну та її можливу мету заздалегідь. Востаннє Ентоні Блінкен був у Києві рік тому, 8 вересня 2022-го. Тоді він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, відвідав зруйнований Росією Ірпінь і зустрівся у київському шпиталі з дітьми, які постраждали внаслідок російської агресії. Блінкен підтвердив дані американських ЗМІ, що серед головних цілей його візиту – бажання Білого дому почути від України дані про контрнаступ ЗСУ та його перспективи, а також обговорити додаткову допомогу Україні та стратегію її відновлення. Також очікується, що серед тем зустрічей Блінкена в Києві будуть підготовка української енергетики до зими та альтернативні маршрути експорту зерна з України, пише NV.ua.