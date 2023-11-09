Загалом з початку 2023 року вдалося повернути 146 дітей з Херсонщини

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію ще трьох дітей, які перебували на окупованій Херсонщині. Із ними до України повернулися їхні батьки, повідомив у четвер, 9 листопада, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей», – повідомив Олександр Прокудін.

За його словами, батьки та діти наразі працюють з психологами. Окрім того, їм надають необхідну медичну допомогу.

Олександр Прокудін нагадав, що від початку 2023 року Україна змогла повернути 146 дітей з Херсонської області.

Зазначимо, 5 жовтня Україна повернула ще 19 дітей з окупованих територій. Дітей повернула в рамках рятувальної місії організація Save Ukraine.