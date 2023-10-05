Загалом організація повернула майже 200 дітей

Україні вдалося повернути ще 19 українських дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив колишній омбудсмен прав дитини Микола Кулеба у четвер, 5 жовтня.

«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну», – повідомив Микола Кулеба.

Екс-уповноважений з питань прав дитини подякував тим, хто брав участь у визволенні дітей.

Нагадаємо, 12 вересня Save Ukraine повернула до України ще 13 дітей з тимчасово окупованих територій. В межах 11 рятувальної місії організація повернула неповнолітніх, які не могли виїхати на підконтрольну Україні територію.