«Синьо-жовті» повторили рекорд за кількістю нагород

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2025, які відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Змагання вперше проходили за гібридним форматом – учасники боролись одночасно в літніх та зимових видах спорту (веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол, регбі на кріслах колісних, гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг).

Україна була представлена найбільшим складом у своїй історії – участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців. Як наслідок, «синьо-жовті» закінчили виступи з показником у 30 медалей – 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових. Найбільшу кількість нагород наші воїни взяли у плаванні, лижних перегонах та біатлоні.

Результати України за видами спорту на Іграх нескорених-2025:

Плавання – 8 медалей (5 золотих + 2 срібних + 1 бронзова)

Лижні перегони – 5 медалей (2+2+1)

Біатлон – 5 медалей (2+1+2)

Сноубординг – 3 медалі (2+0+1)

Гірськолижний спорт – 3 медалі (1+2+0)

Веслування на тренажерах – 4 медалі (0+4+0)

Скелетон – 1 медаль (0+0+1)

Волейбол сидячи – 1 медаль (0+0+1)

Найбільшу кількість нагород здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник – три золоті та три срібні нагороди (4 медалі виборов у плаванні). Звання ж найтитулованішого учасника Ігор Олійник розділив з Русланом Сергійчуком, який також виборов три золоті нагороди – спершу у біатлоні, а згодом ще дві у плаванні.

Зазначимо, що результат України на Іграх нескорених-2025 став другим найкращим за всю історію участі команди в цих змаганнях. А за кількістю золотих нагород українці повторили рекорд, встановлений на Іграх у 2023 році. У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей. Переможцем стали США (55 нагород), на другій сходинці фінішувала Австралія (36 медалей).