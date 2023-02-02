У Мінфіні очікують отримати від міжнародних партнерів ще 10 млрд доларів

Україна потребує близько 3 млрд доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця. Про це розповіла заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомили у прес-службі Мінфіну.

«Попри безпрецедентно складні умови війни та постійну невизначеність, український Уряд гідно впорався з фінансовими та економічними викликами. Це стало можливим, не в останню чергу, завдяки неймовірним зусиллям міжнародних партнерів України, за що ми надзвичайно вдячні», – зазначила вона.

За її словами, уряд провів системну роботу для зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямів бюджетних видатків.

Однак цього року потреба у міжнародному фінансуванні залишається відчутною та становить близько 3 млрд доларів щомісяця. Україна має потребу ще у 10 млрд доларів і очікує їх отримати від інших країн, та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ

Заступниця міністра наголосила, що Україна зацікавлена в забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, в тому числі від донорів. Робота над створенням таких механізмів триває.

Як повідомляв ZAXID.NET, впродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу.

17 січня Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

До слова, у США заснували інститут моніторингу та розслідування дій шахраїв та корупціонерів, які використовують американську допомогу, направлену на підтримку України.