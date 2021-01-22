Україна за підсумками маркетингового року (2019-2020) стала другим експортером в світі після США за обсягом експорту всіх зернових культур. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка у п’ятницю, 22 січня.

«Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна, одним з гарантів продовольчої безпеки в світі, та має потенціал у нарощенні виробництва і експорту зернових. За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала "срібними призерами", пропустивши вперед лише США»,– відзначив Тарас Качка.

Тарас Качка, посилаючись на дані міністерства сільського господарства США, заявив, що за результатами маркетингово року в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 місце – по кукурудзі, а також 5 місце – по пшениці.

З початку 2020/2021 маркетингового року по 18 січня 2021 року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року, відзначає «Укрінформ».