Україна увійшла в трійку країн, проти яких найбільше подали скарг в Європейський суд з прав людини у 2020 році. Про це йдеться у прес-релізі Ради Європи щодо річного звіту за 2020-й рік про виконання рішень ЄСПЛ, пише УНІАН.

Минулого року загалом було подано 983 нові справи, з яких 195 (19,5%) були найбільш показовими справами, що вказали на нові структурні або систематичні проблеми.

«У 2020 році було продовжено багато попередніх проектів, зокрема щодо України та основних питань, порушених у контексті виконання рішень ЄСПЛ. Крім того, секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи працював над посиленням парламентського нагляду за виконанням рішень Суду в Україні з членами та працівниками парламенту», – йдеться у звіті.

Найбільше нових справ у 2020 році було подано проти РФ (218), Туреччини (103) і України (84 справи у порівнянні зі 111 справами у 2019 році). За ними йдуть Румунія (78) і Угорщина (61).

Також Україна як держава зайняла третє місце за кількість справ на стадії розгляду.

Найбільше таких справ розглядалося проти РФ (1 тис. 789) і Туреччини (624). Проти України (567), Румунії(347) і Угорщини (276). Минулого року проти України було закрито 108 справ (у 2019 році було закрито 443). Найбільше було закрито проти Туреччини (168) і Греції (111).

При цьому, стосовно дотримання термінів виплати платежів за рішеннями ЄСПЛ, Україна минулого року вчасно сплатила кошти за 65 справами (у 2019 році було 72) і після встановлених термінів було виплачено кошти за 48 справами (у 2019 році було 57).

Наприкінці року було 199 справ, за якими очікувалося підтвердження щодо виплат з боку України як держави.