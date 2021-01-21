Майдан ні в чому не винен.

ЄСПЛ підтвердив, що влада застосовувала насильство проти мітингувальників під час Революції Гідності

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності, заявивши про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника. Про це йдеться в оприлюднених 21 січня рішеннях ЄСПЛ стосовно п'яти справ, повідомляє «Укрінформ».

«Справи стосуються подій щодо протестів на Майдані у Києві та інших містах України. Йдеться про розгін протестувальників, їхні затримання, викрадення активістів та погане поводження з ними, а також пов'язані з цим процесуальні дії», – заявили у ЄСПЛ.

Суд, зокрема, виніс рішення у справах «Шморгунов та інші проти України», «Луценко і Вербицький проти України», «Кадура і Смалій проти України», «Дубовцев та інші проти України» та «Воронцов та інші проти України».

Заявники скаржилися на сутички з правоохоронцями та цивільними особами, підконтрольними поліції, так званими «тітушками», на брутальне поводження з боку поліції, заборону права на протест, необґрунтовані затримання. Одна справа стосувалася також загибелі людини.

Суд встановив, що влада навмисно застосовувала насильство, і що держава є відповідальною за загибель протестувальника. ЄСПЛ також підтвердив, що затримання були упередженими; влада навмисно намагалася припинити мирні протести, використовуючи насильство та несправедливі затримання.

«Суд встановив, що не було проведено ефективного розслідування викрадення, жорстокого поводження та смерті брата пана Вербицького (Юрія Вербицького, який був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань, - ред.), зазначивши, зокрема, що національна влада кваліфікувала це як вбивство, і за нього відповідальна держава», – йдеться у рішенні.

Суд також відзначив, що такі зловживання з боку влади були частиною загальної стратегії, а розслідування порушень були неефективними.

За рішенням ЄСПЛ Україна повинна виплатити деяким заявникам компенсацію матеріальної та моральної шкоди, а також покрити судові витрати

Нагадаємо, що всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, понад 100 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.