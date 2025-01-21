Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підписали безпекову угоду

У вівторок, 21 січня, у швейцарському Давосі Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час зустрічі вони підписали безпекову угоду про співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія. Про це повідомили в Офісі президента.

Відповідно до підписаної угоди, Албанія зобов’язується забезпечити мовну підготовку українських пілотів та технічного персоналу. Крім того, країни планують поглибити співпрацю у оборонно-промисловій галузі. Зокрема, налагодити виробництва з локалізацією в Україні.

Угода також передбачає співпрацю країн у сферах економіки та безпеки. Також Албанія та Україна спільно працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності та відшкодування збитків. Крім того, країни домовились спільно працювати над відбудовою України, а також докладати зусиль до впровадження нових санкційних обмежень проти Росії.

«Під час зустрічі Володимир Зеленський та Еді Рама також обговорили конкретні напрями оборонної підтримки – те, що може допомогти Україні посилити позиції на полі бою для наближення справедливого й тривалого миру. Окрему увагу приділили майбутньому членству України та Албанії в ЄС. Адже бути повноправним членом Європейського Союзу – мета обох країн», – розповіли у Офісі президента.

Безпекова угода між Албанією та Україною діятиме протягом десяти років. З повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням.

Зазначимо, що у п’ятницю, 17 січня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про відкриття посольства Албанії в Україні.