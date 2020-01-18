Україна та Грузія поскаржилися до Міжнародної морської організації на Росію

Україна та Грузія поскаржилися на протиправну діяльність Росії, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Про це повідомило 17 січня на Facebook посольство України у Великій Британії.

«Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Спільний документ України та Грузії підтримали делегації країн ЄС та США», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві інфраструктури уточнили, що йдеться про неправомірне розширення радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки.

«Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ», – зазначив голова української делегації Віталій Мошківський.

Додамо, що раніше міністри закордонних справ Швеції, Литви, Естонії та України закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі та свободу навігації.