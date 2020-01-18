Штаб ООС спростував інформацію про мінування Азовського моря

Корабельно-катерний склад тактичної групи «Тритон» зі складу Об’єднаних сил відпрацював завантаження морських донних мін на корабель

Прес-центр операції Об’єднаних сил заперечив заплановане мінування акваторії Азовського моря.

Таку інформацію опублікувала 17 січня низка ЗМІ, посилаючись на допис прес-центру ООС у Facebook про навчання корабельно-катерного складу тактичної групи «Тритон». У ньому також вказувалося, що «незабаром для корабельно-катерної групи буде спланований вихід в море щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря», що журналісти протрактували як мінування акваторії.

Скріншот допису прес-центру ООС, опублікованого 17 січня

18 січня штаб ООС відредагував допис та прибрав це речення, а в новому дописі уточнив, що в акваторії відбуваються виключно навчання, а про реальне мінування не йдеться.

«У деяких вітчизняних ЗМІ з'явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря. З цього приводу надаємо уточнювальну інформацію: заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що нещодавно російський корабель провів розвідку українського узбережжя Азовського моря.