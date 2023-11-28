Україна розпочала перемовини із Італією щодо двосторонніх гарантій безпеки

Україна розпочала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомили в Офісі президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в “Групі семи” наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО», – сказав Ігор Жовква.

Італія долучилася до шести інших держав G7: Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Канади та Японії, із якими Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Під час переговорів сторони обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Нагадаємо,12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили Спільну декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки. В той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн G7 в питанні гарантій безпеки для України.

Як повідомляв ZAXID.NET 17 листопада 2023 року, Україна розпочала переговори з Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які передбачені спільною декларацією G7 про підтримку України.