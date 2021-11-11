Причиною стало аварійне відключення одразу двох енергоблоків на Бурштинській ТЕС

НЕК «Укренерго» отримала допомогу з енергосистеми Словаччини для потреб споживачів електроенергії Бурштинської теплоелектростанції через аварійне відключення одразу двох блоків ТЕС. Про це повідомили у прес-служба національної енергетичної компанії у четвер, 11 листопада.

«11 листопада з 16:00 диспетчерський центр НЕК «Укренерго» для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів «острова Бурштинської ТЕС» активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 МВт», – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у компанії, причиною цього стало аварійне відключення через свищі в котлах о 04:14 блоку №9 та о 08:24 блоку №4 «ДТЕК Бурштинської ТЕС».

«В результаті, станом на 13:00 в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 – в поточному ремонті. Загалом, лише 5 блоків Бурштинської ТЕС знаходяться в роботі. Відповідно, для покриття потреб в електроенергії решти споживачів в зоні «острова Бурштинської ТЕС» НЕК «Укренерго» активувала аварійну допомогу», – зазначили в «Укренерго».

При цьому перед активацією аварійної допомоги на Бурштинській ТЕС достроково був виведений з ремонту енергоблок №2. У відомстві розповіли, що це дозволить деактивувати аварійну допомогу в «острів Бурштинської ТЕС» після того, як зазначений блок буде завантажено до потужності 100 МВт.

Зазначимо, що Бурштинська ТЕС забезпечує до 90% виробництва електроенергії в «острові Бурштинської ТЕС». При цьому Теребле-Ріцька гідроелектростанція нині перебуває на реконструкції, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива.

Як інформував ZAXID.NET, 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистем Білорусі та Словаччини. «Укренерго» пояснила це дефіцитом потужності в об'єднаній енергетичній системі України внаслідок підвищеної аварійності на станціях «ДТЕК». Компанія звинувачення відкидає.