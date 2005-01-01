Україна видала Франції чоловіка, причетного до контрабанди 2,3 тонни кокаїну

Генпрокуратура задовольнила запит міністерства юстиції Франції про видачу затриманого в Україні громадянина Туреччини. Про це повідомили на сайті ГПУ.

Як розповіли у відомстві, громадянина Туреччини у Франції звинувачують у причетності до контрабанди кокаїну вагою 2,3 тонни. Наркотики перевозили в обладнаній схованці на молдовському судні. Це судно затримали у французьких територіальних водах у грудні 2015 року.

Тоді берегова охорона Франції затримала екіпаж торгового судна, що плило із Туреччини під прапором Молдови і з грузинським капітаном за стерном.

В свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що ГПУ ще раз підтвердила свою компетентність і відповідальне ставлення до своїх міжнародних зобов'язань.

«Завдяки принциповій позиції прокуратури Херсонської області та Департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ забезпечена видача (екстрадиція) громадянина Туреччини «С» до Франції, який підозрюється в організації каналу контрабанди кокаїну в Європу», – йдеться у повідомленні Луценка на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами генпрокурора, протягом 2017 року ГПУ видала в іноземні держави 135 правопорушників.