У Тернополі лікарі виписували рецепти на сильнодіючі ліки для вигаданих пацієнтів

У поліції заявили, що медики виписали понад 150 фіктивних рецептів

Оперативники поліцейського підрозділу протидії наркозлочинності викрили у Тернополі двох лікарів, які порушували законодавство – медики виписали понад 150 рецептів на придбання сильнодіючих лікарських засобів, здебільшого на вигаданих осіб.

У відділі комунікації поліції Тернопільської області повідомили, що до злочинної групи входили невропатолог та терапевт. На порушників закону правоохоронців вивів наркозалежний тернополянин. Чоловіка піймали на гарячому, коли він реалізовував препарати, куплені за рецептами від тих лікарів, а це – соннат (снодійний препарат – ред.) та димедрол (протиалергійний засіб, - ред.) За одну таблетку чоловік просив 75 гривень. Ці засоби, кажуть поліцейські, підсилюють дію наркотиків. Житель обласного центру зізнався, що рецепти йому давала мама, а вона їх отримувала у лікарів.

Зазначається, що такі рецепти медики мають право виписувати в обмеженій кількості і з встановленою законом періодичністю. Після перевірки рецептурної бази, поліції стало відомо, що документи видавали на ПІБ людей, яких не існує, та на знайомих цих медиків.

Як повідомляють у поліції, медики у скоєному зізналися. Бланки рецептів у них вилучили. Водночас лікарі кажуть, що рецептів не продавали.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Лікарям оголосили підозру відповідно до статті 321 частина 3 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі від трьох до п’яти років.