Україна відкликає своїх військових з миротворчих місій
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Україна відкликає всіх своїх військових, які беруть участь у миротворчих місіях у різних країнах світу. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заступника керівника офісу президента Андрія Сибігу.
«Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії», — написав Сибіга у Facebook. Він опублікував фото указу, щоправда, на офіційному сайті президента його наразі не оприлюднили.
Зараз українські військові беруть участь у трьох миротворчих операціях: у Косово (40 осіб), Конго (13 осіб) та Кот-д’Івуарі (56 осіб).
Щоб боротися з російською агресією, до українських військових долучаються іноземні добровольці. Вже є 20 тис. військових, які зголосилися допомогти Україні.
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