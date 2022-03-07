Українські військові зараз беруть участь у миротворчих місіях у трьох країнах

Україна відкликає всіх своїх військових, які беруть участь у миротворчих місіях у різних країнах світу. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заступника керівника офісу президента Андрія Сибігу.

«Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії», — написав Сибіга у Facebook. Він опублікував фото указу, щоправда, на офіційному сайті президента його наразі не оприлюднили.

Зараз українські військові беруть участь у трьох миротворчих операціях: у Косово (40 осіб), Конго (13 осіб) та Кот-д’Івуарі (56 осіб).

Щоб боротися з російською агресією, до українських військових долучаються іноземні добровольці. Вже є 20 тис. військових, які зголосилися допомогти Україні.

Хроніки опору. День дванадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET