Генконсульство України в польському Вроцлаві буде відкрито вже до кінця 2021 року. Про це «Укрінформу» повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота. Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консульської установи у Вроцлаві», – повідомив Боднар.

Боднар повідомив, що, з огляду на значну кількість громадян України в Польщі, розробляється також питання відкриття нових почесних консульств.

Втім, він підкреслив, що розвиток новітніх технологій дає Україні можливість цифровізувати виконання окремих консульських дій.

«Це оптимізує використання ресурсів і певною мірою компенсує необхідність відкриття нових консульських установ», – зазначив український дипломат.

Варто уточнити, що на сьогоднішній день в Польщі функціонує консульський відділ при Посольстві України у Варшаві, генконсульства в Кракові та Любліні, консульство в Гданську і 11 почесних консульств в різних регіонах країни.