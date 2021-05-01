Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Росії, яка ввела санкції проти низки європейських чиновників, серед яких глава Європейського парламенту Девід Сассолі. Відповідну заяву оприлюднили у Twitter.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що рішення Росії є «ще одним доказом гібридної агресії проти демократичного світу».

«Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Росія безпідставно заборонила вʼїзд на територію РФ. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу», – наголосили в українському МЗС.

Своєю чергою голови Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту, реагуючи на рішення Росії про санкції, заявили про готовність відповісти.

«Це рішення є яскравою демонстрацією того, що Росія вибрала конфронтацію з ЄС замість того, аби виправляти негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії», – наголосили очільники ЄС у спільній заяві.

Як інформував ZAXID.NET, Росія напередодні оголосила про введення санкції проти європейських чиновників, їм заборонили вʼїзд на територію РФ. У російському МЗС заявили, що це рішення ухвалили у відповідь на дії ЄС, який запровадив обмежувальні заходи стосовно шести росіян 2 і 22 березня цього року.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Під санкціями, зокрема, опинилися всі очільники силових відомств Росії.