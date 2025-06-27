Відкриття першого кластера очікується на осінь 2025 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що підтримує відкриття першого переговорного кластера про вступ країни до Євросоюзу. Її рішення зумовлене швидким проведенням реформ у країні попри повномасштабну війну, повідомила посадовиця в іксі 26 червня.

Урсула фон дер Ляєн написала, що Україна «проводить реформу за реформою» попри невпинний вогонь з боку Росії. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

«Україна досягла успіху – тепер ми теж повинні. Тому що процес вступу базується на заслугах. І Україна заслуговує на рух вперед», – написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, повідомлення президентка Єврокомісії поширила на тлі того, що Угорщина ветувала спільну заяву про Україну під час саміту лідерів ЄС 26 червня через «стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України». У документі країни ЄС засудили Росію та закликали її до негайного припинення вогню, а також наголосили на важливості прискорення роботи з підтримки та розвитку оборонної промисловості України та її інтеграції з європейською.

Зокрема, в комюніке також йшлося про те, що європейські лідери відзначили здійснені в Україні реформи, що необхідні для вступу до Євросоюзу, та виказали готовність відкрити перший переговорний кластер. Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка проголосувала проти документа на підтримку України. Зазначимо, в лютому 2025 року Угорщина також заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови. Зокрема, йшлося про вимогу представити план захисту національних меншин в Україні.

Обговорення відкриття Першого переговорного кластера ЄС з Україною планується на наступному саміті, що має відбутися 23-24 жовтня цього року.