Україна висловила протест проти запрошення російського чиновника на засідання ПАРЄ

Росіянин Косачов перебуває під санкціями, однак запрошений в ПАРЄ

Українська делегація у ПАРЄ оголосила протест щодо запрошення на засідання комітету російського чиновника Костянтина Косачова. Про це заявив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає «Укрінформ».

Представники України в ПАРЄ протестують проти участі у засіданні Ad hoc комітету голови комітету Ради Федерації Росії у міжнародних справах Костянтина Косачова, оскільки він перебуває під санкціями.

Повідомляється, що з цієї ж причини Косачова видалили із останнього засідання політичного комітету ПАРЄ, яке відбулося в Парижі.

На думку Гончаренка, намагання залучити Косачова до засідання ПАРЄ свідчить про продовження ведення Москвою провокативної політики у Раді Європи.

Тим часом постійний представник України в Раді Європи Дмитрій Кулеба заявив, що Україна не задоволена позицією керівництва ПАРЄ щодо можливого повернення Росії до складу організацій, передає «112 канал».

«Генсек Турбйорн Ягланд підтвердив, що готовий надалі працювати в напрямку повернення російської делегації в асамблею. Я не задоволений самою його позицією, тому що в цьому плані позиція України і генсека не збігаються. Хоча у нас є і позитивні приклади співпраці. Але в питанні Росії наші погляди кардинально розходяться», – зазначив Кулеба.

23 січня має відбутися закрите засідання Ради Європи за участю російської делегації. За словами Кулеби, змін регламенту поки не передбачається. Однак, саме такою є вимога РФ, що хоче винести на розгляд зняття санкцій.

«Це буде повне переформатування Ради Європи під вимоги РФ», – наголосив постпред України.

До слова, 22 січня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що анексії Криму та агресії проти України з боку РФ недостатньо для вилучення Росії з Ради Європи.