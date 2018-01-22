Володимира Ар’єва обрали віце-президентом ПАРЄ на 2018 рік

Ар'єв у залі засідань ПАРЄ

Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв обраний віце-президентом Асамблеї. Про це повідомляє «Європейська правда» .

Заступники голови ПАРЄ обираються за квотами національних делегацій (співголовуючі країни змінюються за ротацією), цього року Україна подала Ар’єва на цю посаду.

«У 2018 буду віце-президентом ПАРЄ. Це має бути найскладніший рік в Асамблеї. Прорвемося, бо з такою делегацією, як українська, неможливе можливо!», — написав Ар'єв на своїй сторінці у соцмережі після призначення.

Квоти двох делегацій – російської та італійської – залишилися вакантними.

Торік обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський. Зокрема, він вів частину засідання у період, коли через недовіру депутатів до Педро Аграмунта ПАРЄ тимчасово залишилася без президента.

Як писав ZAXID.NET, 22 січня президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрано голову парламентської групи соціалістів, демократів та зелених, італійця Мікеле Ніколетті.

Раніше нині вже колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт добровільно подав у відставку. Згодом він заявив, що кампанію щодо його відставки очолила українська делегація.