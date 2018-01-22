Генсек Ради Європи наполягає на поверненні Росії в ПАРЄ до 2019 року

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до саміту організації, який запланований у наступному році. Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. На його думку це має відбутися через зміну правил асамблеї до такого рівня, щоби «повернути на борт» всі країни-члени організації.

«Гармонізація правил організації – це частина нашої роботи… Досягнення цього було би найкращим шляхом відзначити 70 років заснування організації», – заявив Ягланд, якого процитувала «Європейська правда».

Видання наголошує, що гармонізація, про яку йдеться, означає зняття з російської делегації санкцій, які були накладені на росіян через анексію Криму, а згодом – через агресію проти Донбасу. Через очевидність продовження цих санкцій Росія в останні роки не подає списки своїх депутатів для участі у роботі ПАРЄ. В Москві наполягають, що умовою їх повернення має бути ліквідація інструменту санкцій в ПАРЄ.

На думку Ягланда, повернення Росії означатиме відновлення захисту органів Ради Європи на території «всіх 47 країн-членів».

«Європа не має бути поділена знову. Новий поділ шкодитиме всім», – впевнений він.

Нагадаємо, Рада Європи раніше визнала Росію відповідальною за виконання Мінських домовленостей.