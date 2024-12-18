Українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів

Україна вивчає європейські моделі виборчого права, зокрема, й електронне голосування для поведення виборів після закінчення війни. Про це Politico розповіла у вівторок, 17 грудня, Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті.

За словами Шуляк, українській владі необхідно зрозуміти, як можна провести вибори демократичним шляхом, використовуючи найкращі та найефективніші практики. При цьому вона наголосила, що є велика проблема з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон.

Після війни однією з головних проблем у країні залишиться забезпечення можливості голосування громадянам, які розкидані по всьому світу. З цією метою українські чиновники вивчають різні європейські моделі, щоб впровадити практику, за допомогою якої зможуть відбутися вільні та справедливі вибори.

«Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду ІТ-безпеки», – додала Шуляк.

Зокрема, депутати розглядають декілька варіантів голосування:

поштою,

особисте голосування за кордоном у день виборів,

голосування за довіреністю,

онлайн-голосування.

Нагадаємо, у листопаді соціологічна група «Рейтинг» провела серед українців опитування щодо доцільності виборів під час повномасштабного вторгнення. За даними соціологів, більшість респондентів – категорично проти.