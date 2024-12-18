Україна вивчає можливість впровадження онлайн-голосування на виборах після війни
В Україні велика проблема з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон
Україна вивчає європейські моделі виборчого права, зокрема, й електронне голосування для поведення виборів після закінчення війни. Про це Politico розповіла у вівторок, 17 грудня, Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті.
За словами Шуляк, українській владі необхідно зрозуміти, як можна провести вибори демократичним шляхом, використовуючи найкращі та найефективніші практики. При цьому вона наголосила, що є велика проблема з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон.
Після війни однією з головних проблем у країні залишиться забезпечення можливості голосування громадянам, які розкидані по всьому світу. З цією метою українські чиновники вивчають різні європейські моделі, щоб впровадити практику, за допомогою якої зможуть відбутися вільні та справедливі вибори.
«Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду ІТ-безпеки», – додала Шуляк.
Зокрема, депутати розглядають декілька варіантів голосування:
- поштою,
- особисте голосування за кордоном у день виборів,
- голосування за довіреністю,
- онлайн-голосування.
Нагадаємо, у листопаді соціологічна група «Рейтинг» провела серед українців опитування щодо доцільності виборів під час повномасштабного вторгнення. За даними соціологів, більшість респондентів – категорично проти.