Еліна Світоліна та Марта Костюк

Український теніс вперше буде представлений одразу двома представницями в одиночному розряді Підсумкового турніру WTA, повідомляє «Великий теніс України».

До Еліни Світоліної приєдналася Марта Костюк, яка отримала місце в основній сітці змагань після зняття Єлени Рибакіної з Казахстану. Перша ракетка світу відмовилася від участі у WTA Finals 2026 через проблеми зі здоров'ям. Костюк, яка була першою запасною на турнірі, скористалася можливістю дебютувати на змаганнях.

24-річна киянка виступить у групі 1, де її суперницями стануть американки Коко Гофф та Джессіка Пегула, а також чинна чемпіонка Вімблдону Лінда Носкова з Чехії. 8 листопада у першому матчі групи Костюк зіграє саме проти чеської тенісистки.

Еліна Світоліна, нагадаємо, потрапила до групи 2, де зіграє проти Аріни Соболенко з білорусі, представниці росії Мірри Андрєєвої та чешки Кароліни Мухової.

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Для Світоліної це буде четвертий виступ на Підсумковому турнірі та перший із 2019 року. Найкращим результатом Еліни залишається перемога у 2018 році та вихід до фіналу у 2019-му.

Зазначимо, що раніше українки, окрім Світоліної, виступали на WTA Finals виключно у парному розряді: Наталія Медведєва – у 1990 році, а Людмила Кіченок – у 2022-му та 2024-му. Однак досі Україна не мала одразу двох представниць в одиночній сітці одного Підсумкового турніру WTA.