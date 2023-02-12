Цього року 22-річний Євген Марусяк показує найкращі результати в кар’єрі

Стрибун з трампліна Євген Марусяк з Івано-Франківської області у неділю, 12 лютого, здобув перемогу на етапі Континентального Кубка в Німеччині. Це перша перемога в історії України.

Як пише «Суспільне», Марусяк переміг на етапі Континентального кубка, який відбувся у німецькому Клінгенталі.

У Клінгенталі Марусяк взяв участь на двох етапах Континентального Кубка, які відбулися 11 та 12 лютого. В обох випадках українському стрибуну вдалося відібратися до фінального раунду та показати результат у топ-7.

На першому етапі Марусяк посів сьоме місце. За підсумками першої спроби українець мав дев'ятий результат, який зміг покращити у другому стрибку. І за сумою двох стрибків фінішував восьмим з загальним результатом 267.1 бала.

На наступний день Марусяк виступив уже на другому етапі у рамках Континентального кубка на цьому трампліні. Після першої спроби українцеві вдалося захопити лідерство: він полетів на 138 метрів і отримав за стрибок 135.6 бала.

У фінальному раунді 22-річний Марусяк мав розпочати виступи останнім, вже знаючи результати решти стрибунів. Жодному стрибуну перед ним у другій спробі не вдалося навіть подолати позначку у 125 балів, тож в українця була незначна перевага над опонентами.

Проте сам Марусяк в останній спробі вдруге поспіль показав найкращий результат! Він виконав стрибок на 135.5 м, за який отримав 130.8 бала.

У підсумку український стрибун здобув перемогу на Континентальному Кубку з розгромною перевагою. Найближчого переслідувача – швейцарця Ремо Імхофа – він випередив з перевагою у 17.2 бала.

22-річний Марусяк проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі. Наприкінці січня на етапі Кубка світу в австрійському Бад-Міттерндорфі український стрибун оновив одразу кілька національних рекордів: тричі стрибнув на 200+ метрів, а також показав найкращий результат за 13 років, потрапивши до топ-30.

На наступному етапі Кубка світу в німецькому Віллінгені Марусяк повторив другий найкращий результат у кар'єрі, посівши 46-е місце. А після етапів Кубка світу залишився у Німеччині для участі у Континентальному Кубку у Клінгенталі, де здобув перемогу і показав найкращий результат України в історії.