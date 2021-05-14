У п’ятницю, 14 травня, Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Пам’ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада України своєю постановою, яка була ухвалена 2 лютого.

Інститут національної пам’яті повідомив, що станом на 1 січня 2020 року 2659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту.

Однак ця статистика не відбиває фактичну кількість людей, які рятували євреїв, і цей список у жодному разі не показує реальну допомогу у Другій світовій. Так, тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Одним із найвідоміших прикладів відмови в наданні цього звання є митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Попри численні задокументовані факти порятунку ним чи за його сприяння євреїв, його в Ізраїлі звинувачують нібито в «співпраці з нацистами», хоча доказів цим твердженням немає. «Яд ва-Шем» також відхиляє й прохання українських єврейських об’єднань визнати за Шептицьким це звання.

Також 14 травня – це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави. Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.

Згідно з постановою Верховної Ради України, Міністерству культури та інформаційної політики рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

Міністерству освіти і науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.