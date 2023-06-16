Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни – репутаційного інструмента, метою якого є тиск на компанії, які продовжують працювати з Росією після широкомасштабного вторгнення.

Як повідомила прес-служба НАЗК у п’ятницю, 16 червня, з переліку міжнародних спонсорів війни виключили провідну світову компанію з постачання суднового палива – ірландську Peninsula Petroleum Limited. Компанія направила відповідний лист до НАЗК із зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.

Як стверджує НАЗК, Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії.

Нагадаємо, в цьому списку вже перебувають десятки компаній з різних країн. Зокрема, у списку є угорський OTP Bank, і Угорщина почала блокувати європейську допомогу Україні, допоки НАЗК не виключить банк зі списку.

Також у списку є грецькі компанії. Через це Греція блокувала одинадцятий пакет європейських санкцій проти Росії, хоча включення цих компаній до переліку міжнародних спонсорів війни й санкції ЄС проти Росії ніяк не пов’язані.