Водночас компанія хоче зберегти робочі місця 13 тис. росіян

На тлі бойкоту норвезькими компаніями, який вони оголосили 12 червня, американська компанія Mondelez оголосила про скорочення своєї діяльності на території Росії. Компанія, відома виробами Milka, Oreo, «Барні» та «Корона», скоротила свою присутність у Росії та припинила капіталовкладення, повідомили у четвер, 15 червня, у прес-службі Mondelez International.

Компанія заявила про припинення капіталовкладень, витрат на рекламу та запуск нових лінійок продуктів. Водночас Mondelez хоче створити до кінця 2023 року окремий бізнес із самодостатнім ланцюгом постачань на російський ринок.

«Ми скоротили нашу діяльність, припинивши нові капіталовкладення, запуск нових продуктів і витрати на рекламу в Росії. В результаті цих дій ми продаємо значно менше продукції, оскільки наші продажі зараз падають. Цього року наші загальні обсяги скоротилися вдвічі, а обсяги імпорту та частка ринку значно зменшилися», – повідомили у прес-службі компанії.

У компанії заявили, що остаточно не припинили роботу Mondelez Russia, оскільки нібито не хочуть «відрізати частину продовольства для багатьох російських сімей, які не мають права голосу на війні». Крім того, Mondelez хоче зберегти робочі місця понад 13 тис. росіян, які працюють на підприємствах компанії.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року НАЗК внесло Mondelez до переліку міжнародних спонсорів війни Росії проти України. НАЗК повідомило, що компанія не тільки не вийшла з російського ринку від початку повномасштабної агресії Росії проти України, але і продовжує просувати свою продукцію в Росії, випускаючи нові товари для окупантів та виплачуючи понад 60 млн податків щорічно.

На внесення Mondelez до списку спонсорів війни відреагували норвезькі компанії, які з 12 червня оголосили бойкот кондитерській компанії. Шість норвезьких холдингів та мереж відмовилися продавати вироби компанії через її позицію щодо Росії. Водночас у Mondelez заявили, що хоче пояснити свою позицію перед норвезькою владою.