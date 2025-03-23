«Синьо-жовті» мають чудові шанси повернутися в найвищий дивізіон турніру

У неділю, 23 березня, збірна України у матчі-відповіді за вихід в дивізіон А Ліги націй зустрінеться з Бельгією. Поєдинок відбудеться в бельгійському Генку на «Cegeka Arena». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Головним арбітром матчу стане німець Даніель Зіберт.

У першому матчі збірна України несподівано здолала Бельгію, оформивши вольовий камбек. Поступаючись після першого тайму з рахунком 0:1, підопічні Сергія Реброва зуміли згуртуватись і відвантажити у ворота Тібо Куртуа три сухих голи. На жаль, травми у цій зустрічі отримали одразу два захисники – Юхим Конопля, який вийшов в основі, і Олексій Сич, який його замінив. Натомість до тренувань з загальною групою повернувся Артем Довбик – форвард «Роми» пропустив першу гру через хворобу.

Щодо особистих зустрічей, то збірні України та Бельгії у своїй історії зустрічались лише двічі – на Євро-2024 команди розписали безгольову нічию (0:0), а в другому матчі «синьо-жовті» взяли гору (3:1).

FAVBET фаворитом протистояння вважає збірну Бельгії. На її перемогу дають 1,51, тоді як успіх України оцінюють в 6,30. Нічия котирується в 4,60. Фахівці не знають, як відбуватиметься протистояння: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,73, тоді як тотал менше 2,5 – 2,18.

Найбільше голів у бельгійців чекають від Ромелу Лукаку (2,10) та Леандро Троссара (2,85). В українців відзначитись можуть Артем Довбик (4,00) та Владислав Ванат (4,50). Серед екзотичних варіантів – хет-трик Георгія Судакова (120,00).

Де дивитися матч-відповідь Ліги націй між Бельгією та Україною

Поєдинок між Бельгією та Україною покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні, на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL» і безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.