248 пожеж на території Канади вийшли з-під контролю

Президент України Володимир Зеленський запропонував Канаді допомогу з лісовими пожежами, які спалахнули кілька днів тому. Допомогу він запропонував Джастіну Трюдо під час його неанонсованого візиту до України, президент повідомив у суботу, 10 червня.

Оскільки прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив у підтримці України та анонсував новий пакет військової допомоги, Володимир Зеленський запропонував допомогу у відповідь. Зокрема йдеться про подолання наслідків та гасінням лісових пожеж, які спалахнули в Канаді.

«Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям. Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги», – повідомив Володимир Зеленський.

На думку президента, міжнародні відносини передбачають допомогу країн-союзниць одна одній. Він підкреслив, що ці принципи стали глобальними. До слова, пожежі в Канаді тривають з 8 червня – у країні палає щонайменше 437 пожеж, 248 з яких вийшли з-під контролю. Задимлення від пожеж перейшло на територію США та накрило Нью-Йорк. Крім того, дим від лісових пожеж у Канаді помітили у північній частині Європи.