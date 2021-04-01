Голова української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук на засіданні Тристоронньої контактної групи 14 квітня має намір порушити питання щодо «Великоднього перемир’я». Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання (“Пасхального перемир’я” - ред.) порушимо, як і належить, тому що Великдень. Люди будуть більше ходити на могили, вони будуть ходить по території, тому треба більше думати про розмінування, контроль», – сказав Кравчук.

Голова української делегації також висловив занепокоєння тимчасовістю такого перемир’я.

«Великдень проходить – і знову війна. Я говорю, щоб ми прийняли такі рішення, такі кроки, які забезпечують припинення вогню. Це перший крок. А коли це буде вирішено, то будуть вирішуватися політичні, безпекові і інші питання. Таким чином ми будемо рухатися вперед до миру», – підкреслив політик.

Кравчук додав, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з іншими лідерами Нормандської четвірки, а відмова Росії від нормандської зустрічі означатиме, що їй потрібна війна.

«І канцлерка Німеччини, і президент Франції, декілька разів заявляв президент України (навіть говорив про можливі зустрічі з кожним із четвірки) – всі спільно виступають за такий сценарій. Залишається одна Росія, яка проти. Вона вчора заявила словами Гризлова, що не хоче повертатися до режиму тиші. Якщо вона заявить, що вона не хоче повертатися і до проведення нормандської зустрічі, тоді виникає запитання: а чого ж врешті-решт Росія хоче? Висновок буде один – війни», – сказав Кравчук.

Він додав, що домовитися з Росією дуже важко, але українська делегація не опускатиме руки.

Нагадаємо, що ще 3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.