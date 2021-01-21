Збірна України з біатлону вперше в цьому сезоні зуміла фінішувати на подіумі. Юлія Джима виборола срібну нагороду в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в італійському Антхольці.

Джима ідеально провела гонку щодо стрільби, не допустивши жодного промаху. Але на трасі програла переможниці Лізі Хаузер з Австрії, яка зуміла фінішувати першою пропри один промах.

Для України срібна медаль Джими стала першою на етапах Кубка світу з біатлону в сезоні 2020/2021.