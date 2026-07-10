Для відзнаки з кожного факультету обрали двох студентів

18-річний українець Ілля Шуманський отримав звання «Студент року» у коледжі Abingdon & Witney College у графстві Оксфордшир, Велика Британія. Про це 10 липня повідомив «Укрінформ».

Хлопець родом з Чернігова, зараз він навчається на факультеті креативних індустрій (Games development). Ілля Шуманський отримав відзнаку за видатні досягнення (Overall Achievement Award).

«У коледжі навчається понад 12 тисяч студентів. З кожного факультету висунули по два номінанти, всі вони офіційно отримали винагороду і титул "Студент року". З них governor (члени керівної ради) обрало трьох переможців. Ілля увійшов до цієї трійки», – написала у фейсбуці мама Іллі Юлія Жданова.

Ілля Шуманський з нагородою (фото Юлії Жданової)

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Відзнакою студента року нагородили у Blenheim palace, де народився Вінстон Черчилль. На церемонію нагородження Ілля Шуманський прийшов у вишиванці.

Українець вступив до коледжу у 2024 році після закінчення школи Chipping Norton School. Його мама викладачка англійської мови. Родина переїхала з рідного міста після повномасштабного вторгнення.