Машина розбилася вщент, двоє чоловіків померли в лікарні

Українець на Porsche 911 вчинив ДТП біля Вроцлава, в якій загинув сам та його пасажир. Спортивна автівка на великій швидкості влетіла в дерево, двох людей розчавило від удару. Вони померли в лікарні.

Як повідомляє місцевий сайт Gazeta Wroclawska, ДТП трапилася у суботу, 14 жовтня на околиці Вроцлава.

«На вулиці Вільчицька, біля в’їзду в місто Вільчиці автомобіль Porsche врізався в придорожнє дерево. Сила удару була настільки великою, що пожежникам довелося за допомогою гідравлічного обладнання витягувати постраждалих із розбитої машини. У транспортному засобі їхали двоє чоловіків. Коли їх витягли з-під уламків, вони були без свідомості», – пише сайт.

Одного з чоловіків евакуювала санітарна авіація, а іншого доставили в лікарню машиною швидкої допомоги. Попри зусилля лікарів, двоє чоловіків померли від отриманих травм. Водій того ж дня, пасажир – 15 жовтня.

Gazeta Wroclawska повідомляє з власних джерел, що за кермом був громадянин України, а пасажиром був поляк. Хоча за попередньої інформацією йшлося про те, що двоє чоловіків – українці. Також зазначається, що спідометр авто зупинився на 100 км/год.

Причину аварії та всі обставини встановлюють поліцейські. Як пишуть місцеві сайти, на місці аварії крутий поворот, там є обмеження швидкості до 60 км/год.