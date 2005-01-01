Українець намагався вивезти в Словаччину під одягом 2,5 кг марихуани

На пункті пропуску «Ужгород» прикордонники затримали громадянин України, який намагався приховати під одягом 2,5 кілограми марихуани. Про це в середу, 13 червня повідомив прес-центр державної прикордонної служби.

Військовослужбовці Чопського були попереджені особистими джерелами про можливу спробу контрабанди наркотичних речовин і виявили 20-річного порушника в рейсовому автобусі, який прямував з Ужгорода до словацького міста Пряшів. Заборонена речовина була упакована в три поліетиленові пакети і прикріплена до тіла бандажем.

Після проведення усіх процесуальних дій, порушника передали у руки Нацполіції. Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.