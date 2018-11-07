Українець намагався ввезти до Польщі рекордну партію контрабандного бурштину

Польські правоохоронці вилучили рекордну цьогоріч партію бурштину

Працівники Державної податкової адміністрації Польщі у Підкарпатському воєводстві вилучили рекордну контрабанду – понад 275 кг необробленого бурштину, який до країни намагався ввезти громадянин України у прикордонному пункті пропуску «Корчова».

За словами речниці Палати податкової адміністрації у Ряшеві Едити Хабовської, бурштин виявили у приватній автівці на польській реєстрації, за кермом якої був громадянин України, інформує «Польське радіо».

«Під час контролю працівники виявили конструкторські зміни в автівці, що були використані для контрабанди. Загалом ми знайшли понад 275 кг нешліфованого бурштину», – додала вона.

Едита Хабовська зазначила, що за законне перевезення до Польщі такої кількості каменю передбачений податок на додану вартість — це понад 63 тис. злотих (понад 14 тис. євро або 465 тис. грн).

В українця наразі вилучили увесь бурштин та автомобіль, польські правоохоронці планують депортувати порушника додому із забороною в'їзду до Польщі впродовж трьох років.

Зазначається, що це чергова цього року спроба ввезення контрабанди бурштину до Польщі, якій запобігли польські податківці на Підкарпатті. Від початку 2018 року під час контролю у польсько-українських пунктах пропуску у цьому воєводстві загалом вилучили майже 600 кг контрабандного бурштину. Обсяги незаконного товару торік становили 424 кг бурштину.