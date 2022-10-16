Богдан Колмаков здобув перемогу та став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість

Українець Богдан Колмаков здобув перемогу та став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість, повідомили в International Gymnastics Federation (FIG). Він став володарем обох історичних титулів за рік: на перших для паркуру Всесвітніх іграх та чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу відбувався у столиці Японії Токіо. Він мав відбутися ще в 2020 році в Хірошімі, проте подію довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Україну на чемпіонаті світу, який відбувся у Токіо, представляв один учасник – чемпіон Всесвітніх ігор-2022 Богдан Колмаков. Він брав участь в двох дисциплінах: фристайлі та швидкості. У перші Колмаков не зміг пробитися до фіналу та у підсумку з оцінкою 21.5 посів 15-те місце у кваліфікації.

Фото FIG

Натомість у дистанції на швидкість він був одним із фаворитів на медалі. Він показав шостий результат із часом 27.73 секунди, а у півфіналі – другий – 26.14 с, поступившись італійцеві Андреа Консоліні. У фіналі Колмаков перевершив ці показники та зумів на 0.59 секунди обійти Консоліні, з яким зійшовся у фіналі, та подолав дистанцію за 25.25 с. Також позаду залишився володар Кубка світу в цій дисципліні, нідерландець Танґуй ван Шинґен.

Колмаков заявив, що не планує зупинятися та хоче потрапити на Олімпійські ігри 2024, які відбудуться в Парижі.

Зазначимо, що у вересні Колмаков також здобув перемогу етапу Кубка світу з паркуру в Софії, після чого посів друге місце в рейтингу Кубка світу.