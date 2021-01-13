Якщо ефективність вакцини проти коронавірусу від китайської компанії SinoVac виявиться меншою за 70%, Україні повернуть гроші. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 13 січня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. Наразі у відомстві очікують підтвердження від компанії-виробника.

«Для початку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень безпосередньо, які публікуються компанією-виробником. Тому що наразі є тільки дані прес-конференції виключно по Бразилії. Ці клінічні дослідження були проведені по різних країнах світу і ми повинні побачити узагальнений звіт, який публікується – це міжнародна практика», – зазначив Cтепанов.

При цьому за його словами, ефективність вакцини більше ніж 50% – достатня для підтвердження її дієвості та затвердження медичними регуляторами, зокрема ВООЗ та FDA.

«Але ми заклали вимоги до ефективності вище. Тому в договорі з цим виробником вакцин у нас зазначено, що ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70%, зниження захворюваності у досліджуваних груп в порівнянні з контрольною групою», – пояснив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що у разі недотримання цих умов та розірвання договору компанія повинна повернути країні всю суму.

«Що стосується коштів, які держава заплатила за цю вакцину, то у разі якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то компанія відшкодовує кошти державі в повному обсязі.Тобто фінансово ми повністю захищені і в нас є відповідна банківська гарантія», – додав Степанов.

Нагадаємо, що китайська вакцина проти коронавірусу компанії Sinovac показала загальну ефективність 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії. Дослідження проводив місцевий Інститут Бутанан. Він же раніше повідомляв про дещо вищу ефективність – 78%.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%.

Пізніше Україна домовилася закупити понад 9 млн доз вакцини Sinovac Biotech. Вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року.