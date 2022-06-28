Україні вдалось повернути тіла 46 загиблих військових
Зокрема, вдалось повернути тіла 21 захисника «Азовсталі»
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.
Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники «Азовсталі».
Вказано, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
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