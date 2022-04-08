В автомобілі українка перевозила дві скрипки, одна з яких виготовлена 1812 року

Українські прикордонники виявили в пункті пропуску «Орлівка» на Одещині скрипку 1812 року виготовлення. Везла інструмент українка, яка їхала за кермом BMW. В салоні автомобіля вона перевозила дві скрипки, одна з них, ймовірно, має культурну та історичну цінність.

«У паромному пункті пропуску «Орлівка» прикордонники спільно з митниками виявили музичний інструмент початку XIX століття. Попередньо встановлено, що музичний інструмент виготовлений в Австрії у 1812 році. Наразі скрипку, яка має ознаки старовини, вилучено для експертизи та подальшого правового рішення», – повідомили у ДПСУ.

Фото ДПСУ

Як пояснила 26-річна водійка, скрипки її попросив передати до Болгарії знайомий.